Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy en Twitter la inequidad predominante en el mundo en cuanto a la vacunación anti-COVID-19, pues solo el 9,5 por ciento de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis contra la enfermedad.

El canciller señaló que mientras prevalezcan el egoísmo y los intereses mezquinos, el planeta estará lejos del fin de la pandemia.

“Hasta la fecha, solo el 9.5% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis de alguna vacuna anti-#Covid19. Mientras prevalezca la inequidad, el egoísmo y los intereses mezquinos, estaremos lejos del fin de la pandemia”, tuiteó Rodríguez Parrilla.

De acuerdo con estadísticas del sitio Our World in Data, mientras en los países de altos ingresos ya más del 70 por ciento de la población ha recibido alguna dosis contra la COVID-19, las naciones pobres no han logrado superar el 10 por ciento.

Tomado de CubaSí