Un adolescente abrió fuego el miércoles con una pistola en una escuela secundaria en las afueras de los suburbios de Denver y disparó a dos adolescentes antes de dispararse y herirse a sí mismo, según las autoridades.

El incidente se reportó alrededor de las 12:30 de la tarde en la Escuela Secundaria Evergreen, en Evergreen, Colorado, a unos 48 kilómetros (30 millas) al oeste de Denver.

Se efectuaron disparos tanto dentro como fuera del edificio de la escuela, y los agentes que acudieron al lugar encontraron al tirador en los cinco primeros minutos, explicó Jacki Kelley, del departamento de policía del condado de Jefferson.

Ninguno de los agentes que acudieron al lugar disparó, añadió.

Más de 100 policías de la zona de Denver acudieron rápidamente a la escuela para intentar ayudar, dijo Kelley. En 1999, un tiroteo en la Escuela Secundaria Columbine, en el condado de Jefferson, dejó 14 muertos, incluida una mujer que falleció a principios de este año debido a complicaciones de las heridas sufridas entonces.

Los tres adolescentes de Evergreen fueron trasladados al hospital St. Anthony y en un primer momento se dijo que estaban en estado crítico, afirmó su director general, Kevin Cullinan. No se revelaron sus edades.

La escuela, con más de 900 estudiantes, está rodeada en gran parte por bosques. Está ubicada a cerca de un kilómetro (milla) del centro de Evergreen, que tiene 9.300 habitantes.

Tras el tiroteo, los padres se congregaron en el exterior de la cercana Escuela Primaria Bergen Meadow esperando reunirse con sus hijos.

Wendy Nueman contó que su hija de 15 años, una estudiante de segundo año en la escuela, no respondió al celular después del tiroteo, según reportó el diario The Denver Post. Cuando finalmente le devolvió la llamada, fue desde un celular prestado.

“Solo dijo que estaba bien. Apenas podía hablar”, contó Nueman, conteniendo las lágrimas. Entendió que la joven salió corriendo del centro.

“Es muy aterrador”, apuntó. “Sentimos que vivimos en una pequeña burbuja aquí. Obviamente, nadie es inmune”.

Dieciocho estudiantes que huyeron del tiroteo se refugiaron en una casa al final de la calle, después de que un primer grupo golpeara la puerta pidiendo ayuda, dijo Don Cygan, un residente, a la televisora de Denver KUSA-TV. Uno de los alumnos afirmó que escuchó disparos mientras estaba en la cafetería del centro y salió corriendo, según Cygan.

Cygan, un educador retirado familiarizado con los simulacros de aislamiento ante posibles tiroteos, dijo que anotó los nombres de todos los estudiantes y de los padres que acudieron allí para recogerlos. Su esposa, una enfermera retirada, pudo calmar a los adolescentes y tratarlos por la conmoción, agregó.

“Espero que sientan que corrieron a la casa correcta”, declaró.

