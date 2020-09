Se suspende el juicio contra Julian Assange por el posible contagio con coronavirus de uno de los abogados

El fundador de WikiLeaks, actualmente encarcelado en Reino Unido, está luchando judicialmente contra su posible extradición a Estados Unidos.

La audiencia sobre la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se ha pospuesto este 10 de septiembre debido a que uno de los abogados que participan en el proceso es sospechoso de haberse contagiado con el covid-19, informa Reuters.

La magistrada de la Corte de Westminster, Vanessa Baraitser, ha aplazado la vista del caso hasta el próximo lunes después de que le comunicaran que uno de los letrados que representaba a la parte estadounidense había estado expuesto al coronavirus. El abogado en cuestión ya ha sido examinado por médicos, pero el resultado de su prueba no se dará a conocer hasta el 11 de septiembre.

El juicio para autorizar la extradición de Julian Assange de Reino Unido a EE.UU. comenzó en febrero de este año. El proceso ha sido ampliamente criticado, calificando el trato recibido por el activista de injusto y denunciando el deterioro de su estado de salud.

Si la solicitud estadounidense prospera, Assange podría enfrentarse a la petición de 175 años de prisión por los 18 cargos de los que se le acusa. Todas las imputaciones guardan relación con los papeles de las guerras de Irak y Afganistán, los presos de Guantánamo y los cables diplomáticos difundidos entre 2010 y 2011, con la cooperación de reconocidos medios internacionales: el británico The Guardian, el español El País, el alemán Der Spielgel o el estadounidense The New York Times, entre otros.

