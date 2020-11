El demócrata Joe Biden anunció este martes quiénes ocuparán algunos puestos clave en la Casa Blanca, después de su toma de posesión el 20 de enero de 2021.

«Estos individuos diversos, con experiencia y talento muestran el compromiso del presidente electo Biden para construir una administración que se ve como América, tienen una profunda experiencia en el Gobierno y están dispuestos a ayudar al presidente electo a obtener resultados para las familias trabajadoras desde el primer día», reza un comunicado del equipo de transición de Biden y Harris.

«América se enfrenta a grandes desafíos y ellos traerán perspectivas diversas y el compromiso compartido para abordar estos desafíos y surgir [como] una nación más fuerte y más unida», declaró Biden.

Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect’s commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 17, 2020